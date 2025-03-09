Sami Uğurlu: 10 tane final maçı kaldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

"Yunus'un oyuna girmesiyle, oyuncu profiliyle alakalı, gezerek oynuyor. Etkisi net hissedildi. Kazanmak için oynadık tabii ancak bu maçlarda öndeyken, ikinci yarı oyuna çıkınca skoru ne kadar tutabilirseniz sonraki dakikalarda moraliniz artıyor. Ertuğrul'un vurduğu top Aliti'ye çarpıp gol oldu. Oyunun temposu çok yükselmese de bireysel özellikleri olan oyuncular. Davinson ve Osimhen'in performansları... Kenardan gelecek toplara çok çalışmıştık. 'Size' olarak küçük kalıyoruz."

"Çalıştığımız yerden gol yedik. Çok fazla mücadele ettik. Oyunu kontrol ettiğimizi söyleyemem. Oyuncu özellikleri çok mümkün kılmıyor. Talihsiz bir gol yedik. Bireysel özelliklerden geri düştük. Geri dönmeye çalıştık. Önde oyuncu değişikliklerle, öne 4 oyuncu bıraktık. Bu denemelerde gol çıkartabilirdik. Üzerinize gidiyorsunuz, deneme yapıyorsunuz ama bazen top sizi sevmiyor. Çok pozisyona girdik anlamında söylemiyorum ama 1-0'ı tutabilseydik her geçen dakika lehimize işleyecekti. Bireysel özellikler ön plana çıkınca bazı sonuçlar oluyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncu profilleriyle alakalı olarak biz etkili oyunculara sahibiz. Oyuncu da değiştirdik. İyi mücadele ettik. Daha fazla üzerine koyarak galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz." dedi.

"10 TANE FİNAL MAÇI KALDI"

Sami Uğurlu, "Oyun sonlarındaki planım, öndeki oyuncu sayısını Sporar'ı çıkarmadan 3'lemekti. Sporar, maçtan önce hastalandı. 2 gün hastanede kaldı. Çok iyi mücadele etti. Artık oynayamayacağını söyleyince çıkardık. 18 yaşındaki Arda için özel bir maç oldu. Çok çalışıyor, devam ediyor, oynadığı her dakika kendini geliştirecektir. Etkili bir oyuncu olacaktır. Genç oyuncuları oynatmayı seviyorum."

"Galatasaray'daki Eren'de benimle çalıştı, oynadı. Ligin sonlarına geldik. Maç kazanmak gerekiyor. Bu tarz genç oyunculara daha fazla süre vermek isteriz ama alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. 10 tane final maçı kaldı. Bu maçlarda istediğimiz oyunu oynar, kazanır ve ligde kalmayı en erken şekilde başarırız." sözlerini sarf etti.