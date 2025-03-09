Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Sami Uğurlu: 10 tane final maçı kaldı - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Sami Uğurlu: 10 tane final maçı kaldı

        Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 2-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "10 tane final maçı kaldı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 23:57 Güncelleme: 09.03.2025 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "10 tane final maçı kaldı"
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "YUNUS'UN ETKİSİ HİSSEDİLDİ"

        "Yunus'un oyuna girmesiyle, oyuncu profiliyle alakalı, gezerek oynuyor. Etkisi net hissedildi. Kazanmak için oynadık tabii ancak bu maçlarda öndeyken, ikinci yarı oyuna çıkınca skoru ne kadar tutabilirseniz sonraki dakikalarda moraliniz artıyor. Ertuğrul'un vurduğu top Aliti'ye çarpıp gol oldu. Oyunun temposu çok yükselmese de bireysel özellikleri olan oyuncular. Davinson ve Osimhen'in performansları... Kenardan gelecek toplara çok çalışmıştık. 'Size' olarak küçük kalıyoruz."

        REKLAM

        "ÇALIŞTIĞIMIZ YERDEN GOL YEDİK"

        "Çalıştığımız yerden gol yedik. Çok fazla mücadele ettik. Oyunu kontrol ettiğimizi söyleyemem. Oyuncu özellikleri çok mümkün kılmıyor. Talihsiz bir gol yedik. Bireysel özelliklerden geri düştük. Geri dönmeye çalıştık. Önde oyuncu değişikliklerle, öne 4 oyuncu bıraktık. Bu denemelerde gol çıkartabilirdik. Üzerinize gidiyorsunuz, deneme yapıyorsunuz ama bazen top sizi sevmiyor. Çok pozisyona girdik anlamında söylemiyorum ama 1-0'ı tutabilseydik her geçen dakika lehimize işleyecekti. Bireysel özellikler ön plana çıkınca bazı sonuçlar oluyor. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Oyuncu profilleriyle alakalı olarak biz etkili oyunculara sahibiz. Oyuncu da değiştirdik. İyi mücadele ettik. Daha fazla üzerine koyarak galibiyetlerle üst sıralara çıkmak istiyoruz." dedi.

        "10 TANE FİNAL MAÇI KALDI"

        Sami Uğurlu, "Oyun sonlarındaki planım, öndeki oyuncu sayısını Sporar'ı çıkarmadan 3'lemekti. Sporar, maçtan önce hastalandı. 2 gün hastanede kaldı. Çok iyi mücadele etti. Artık oynayamayacağını söyleyince çıkardık. 18 yaşındaki Arda için özel bir maç oldu. Çok çalışıyor, devam ediyor, oynadığı her dakika kendini geliştirecektir. Etkili bir oyuncu olacaktır. Genç oyuncuları oynatmayı seviyorum."

        "Galatasaray'daki Eren'de benimle çalıştı, oynadı. Ligin sonlarına geldik. Maç kazanmak gerekiyor. Bu tarz genç oyunculara daha fazla süre vermek isteriz ama alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. 10 tane final maçı kaldı. Bu maçlarda istediğimiz oyunu oynar, kazanır ve ligde kalmayı en erken şekilde başarırız." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 ülkeden DEAŞ'a karşı ortak mekanizma
        5 ülkeden DEAŞ'a karşı ortak mekanizma
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?