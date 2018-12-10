Kazağını omzundan indirmedi

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Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah 06.00 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.
İddiaya göre, bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine giden polis zemine düşen şahsın Rusya'da yapılan salsa şampiyonasında dünya olimpiyat şampiyonu, Miami'de yapılan dans şampiyonasında dünya 3.'sü, Bosna Hersek'te yapılan dans şampiyonasında Avrupa 3.'sü ve Türkiye'de yapılan 4 dans şampiyonasında 1. olan Cem Demir olduğunu belirledi.
Polis yaptığı araştırmada Demir'in düşmediğini, İstanbul'dan Adana'ya bir dans programına katıldığı ve daha sonra gittiği arkadaşlarının evinde bir süre ağladıktan sonra "Babama iyi bakın, hâlâ ondan harçlık alarak yaşıyorum" diyerek balkona çıkıp intihar ettiği öne sürüldü. Cem Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
KAZAĞINI OMZUNDAN İNDİRMEDİ
Morga Demir'i çok seven arkadaşlarının yanı sıra nişanlısı Melisa Sahra Katılmış da geldi. Katılmış uzun süre "Aşkım ölmedi, o yaşıyor, o kalkıp gelecek onu ameliyat ettireceğim" diye ağladı. Onu arkadaşları ve yakıları teskin etmeye çalıştı. Katılmış bir süre sonra da morga girerek nişanlısının cenazesini gördü. Ancak buna rağmen onun öldüğüne inanmayarak, "Aşkım buz kesmiş. Neden onu buz gibi yere koymuşlar. Ben onu ameliyat ettireceğim o ölmedi" diye ağlamıştı. Katılmış'ın omuzundan hiç düşürmediği mavi kazağın da nişanlısı Demir'e ait olduğu öğrenildi. Katılmış, morg önünde o kazağı omzundan hiç düşürmeyip gözyaşı dökmüştü.
SON DANSI ORTAYA ÇIKTI
Cem Demir'in cenazesi otopsinin ardından babası Asım Demir tarafından alınarak dün akşam Bodrum'a götürüldü. Demir'in Adana'ya gelip yaptığı dansın da görüntüleri ortaya çıktı. Demir, görüntülerde son dansı olacağından habersiz etrafında toplanan kalabalığın alkışları arasında dans ediyor.
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