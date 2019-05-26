Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın bayrakları İstanbul Boğazı'nda dalgalanmaya başladı. Her sezon şampiyon olan takımın bayrağının köprülere asılma geleneği bu yıl da devam ederken sarı-kırmızılıların dev bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.
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