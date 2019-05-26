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Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı boğaz köprülerine asıldı

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı

Galatasaray

Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın bayrakları İstanbul Boğazı'nda dalgalanmaya başladı. Her sezon şampiyon olan takımın bayrağının köprülere asılma geleneği bu yıl da devam ederken sarı-kırmızılıların dev bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

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