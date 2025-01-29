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        Haberler Bilgi Yaşam Şampiyonlar Ligi: Barcelona- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona- Atalanta muhtemel 11

        Barcelona- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nde bugün 8. hafta maçları oynanacak. Bu kapsamda Barcelona, Atalanta'yı konuk edecek. Katalan ekibi, oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlübiyetle sahadan ayrıldı ve 18 puanla 2. sırada yer aldı. Öte yandan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puan toplayan Atalanta, 7. basamakta bulundu. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Barcelona- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 10:27 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:27
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        1

        Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. En dikkat çeken maçlardan biri ise Barcelona ile Atalanta arasında oynanacak. Katalan ekibi, son oynadığı Valencia maçında 7-1 sahadan ayrılırken, Atalanta karşısında gözler formda oyuncuları Yamal, Raphinha ve Lewandowski'de olacak. Öte yandan son UEFA Avrupa Kupası şampiyonu Atalanta, zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8'de yer almak ve son 16'ya direkt katılmak için mücadele verecek. Peki, Barcelona- Atalanta maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'ler...

        2

        BARCELONA- ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?

        Barcelona- Atalanta maçı 29 Ocak Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.

        3

        BARCELONA- ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadi Olimpic Lluis'de oynanacak kritik mücadele tabii spor 2'den canlı yayınlanacak.

        4

        BARCELONA MUHTEMEL 11

        Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski

        5

        ATALANTA MUHTEMEL 11

        Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, Ederson, M. de Roon, Ruggeri, Pasalic, Lookman, De Ketelaere

        6
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