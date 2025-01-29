Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. En dikkat çeken maçlardan biri ise Barcelona ile Atalanta arasında oynanacak. Katalan ekibi, son oynadığı Valencia maçında 7-1 sahadan ayrılırken, Atalanta karşısında gözler formda oyuncuları Yamal, Raphinha ve Lewandowski'de olacak. Öte yandan son UEFA Avrupa Kupası şampiyonu Atalanta, zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8'de yer almak ve son 16'ya direkt katılmak için mücadele verecek. Peki, Barcelona- Atalanta maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'ler...