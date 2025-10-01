UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Monaco ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Monaco- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...