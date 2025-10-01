Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi maçları: Monaco- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Monaco- Manchester City muhtemel 11 Futbol Haberleri

        Monaco- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Monaco- Manchester City'yi konuk ediyor. Devler Ligi'nin ilk haftasında Monaco, deplasmanda Club Brugge karşısında 4-1 yenik ayrıldı. Öte yandan Napoli'yi konuk eden Manchester City, sahasında rakibini 2-0'lık skorla yendi. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Monaco- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 11:46 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Monaco ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Monaco- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

        2

        MONACO- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

        Monaco- Manchester City maçı 1 Ekim Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        3

        MONACO- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stade Louis'de oynanacak zorlu karşılaşma dijital platform tabii spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        MONACO MUHTEMEL 11

        Köhn, Kehrer, Dier, Salisu, Vanderson, Teze, Coulibaly, Henrique, Akliouche, Minamino, Biereth

        5

        MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

        Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Bernardo Silva, Foden, Reijinders, Doku, Haaland

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri