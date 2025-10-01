Monaco- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Monaco- Manchester City'yi konuk ediyor. Devler Ligi'nin ilk haftasında Monaco, deplasmanda Club Brugge karşısında 4-1 yenik ayrıldı. Öte yandan Napoli'yi konuk eden Manchester City, sahasında rakibini 2-0'lık skorla yendi. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Monaco- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Monaco ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Monaco- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...
MONACO- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?
Monaco- Manchester City maçı 1 Ekim Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.
MONACO- MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Stade Louis'de oynanacak zorlu karşılaşma dijital platform tabii spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak.