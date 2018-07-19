Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun sona eren 1. ön eleme turunda Astana, Spartak Trnava, Karabağ, Rosenborg, Sheriff ve Celtic üst tura adını yazdıran takımlar oldu.



Alınan sonuçlar şöyle:

Sutjeska (Karadağ) - Astana (Kazakistan): 0-2 (0-1)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-1 (0-1)

Karabağ (Azerbaycan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 0-0 (1-0)

Rosenborg (Norveç) - Valur (İzlanda): 3-1 (0-1)

Sheriff (Moldova) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0 (1-2)

Celtic (İskoçya) - Alashkert (Ermenistan): 3-0 (3-0)

Organizasyonda, 2. ön eleme turu ilk maçları 24-25 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ