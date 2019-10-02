Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında ikinci hafta, A, B, C ve D gruplarında yapılan 8 maçla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 2-2
Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2
Galatasaray - PSG (Fransa): 0-1
Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 2-7
Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1
Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2
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