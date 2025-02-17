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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu, 18 Şubat Salı (yarın) ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:55
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        Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off aşaması rövanş maçları, 18 Şubat Salı (yarın) ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

        18 Şubat Salı (Yarın)

        20.45 Milan - Feyenoord (0-1)

        23.00 Atalanta - Club Brugge (1-2)

        23.00 Bayern Münih - Celtic (2-1)

        23.00 Benfica - Monaco (1-0)

        19 Şubat Çarşamba

        20.45 Borussia Dortmund - Sporting CP (3-0)

        23.00 Paris Saint-Germain - Brest (3-0)

        23.00 PSV Eindhoven - Juventus (1-2)

        23.00 Real Madrid - Manchester City (3-2)

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