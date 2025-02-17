Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu, 18 Şubat Salı (yarın) ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off aşaması rövanş maçları, 18 Şubat Salı (yarın) ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
18 Şubat Salı (Yarın)
20.45 Milan - Feyenoord (0-1)
23.00 Atalanta - Club Brugge (1-2)
23.00 Bayern Münih - Celtic (2-1)
23.00 Benfica - Monaco (1-0)
19 Şubat Çarşamba
20.45 Borussia Dortmund - Sporting CP (3-0)
23.00 Paris Saint-Germain - Brest (3-0)
23.00 PSV Eindhoven - Juventus (1-2)
23.00 Real Madrid - Manchester City (3-2)