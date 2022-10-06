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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı. Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'i mağlup ederken Manchester City, G Grubu'nda ağırladığı Kopenhag karşısında 5-0 galip geldi. Benfica ile Paris Saint-Germain 1-1 berabere kalırken Messi tarihe geçti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve öne çıkanları

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  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftası bu gece oynanan maçlarla sona erdi. Günün ilk maçında Avusturya ekibi Salzburg, E Grubu'nda konuk ettiği Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i 71. dakikada Noah Okafor'un penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Bu galibiyetle Salzburg, 5 puana yükseldi. Dinamo Zagreb ise 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki haftasında bu kez Dinamo Zagrebg, Salzburg'u ağırlayacak.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    CHELSEA SİFTAHI YAPTI

    Grubun diğer mücadelesinde ise Chelsea, konuk ettiği Milan'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    24. dakikada Wesley Fofana takımını 1-0 öne geçirirken 56'da Aubameyang farkı 2'ye çıkardı. 61'de ise Reece James maçın sonucunu söyledi: 3-0. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Chelsea bu sonuçla ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. Milan da 4 puanda kaldı. Diğer fikstürde bu kez Milan, Chelsea'yi konuk edecek.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    F Grubu'nda Almanya'nın Leipzig takımı, sahasında İskoçya ekibi Celtic'i 3-1 mağlup etti. Leipzig'in gollerini 27. dakikada Christopher Nkunku, 64 ve 77. dakikalarda Andre Silva, konuk ekibin golünü ise 47. dakikada Jota kaydetti. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Leipzig'in 3 puana ulaştığı grupta Celtic, bir puanla son sırada yer aldı. Grubun bir sonraki haftasında iki ekip, Celtic'in ev sahipliğinde İskoçya'da karşılaşacak.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    REAL MADRID 2 GOLLE KAZANDI

    F Grubu'nun diğer karşılaşmasında Real Madrid, Shakhtar'ı 2-1 mağlup etti. 13. dakikada Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçen İspanyollar 28'de Vinicius Junior ile farkı 2'ye çıkardı. Shakhtar 39'da Zubkov'la farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda gol olmadı ve Real Madrid maçı 2-1 kazandı. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 9'a yükseltirken ilk mağlubiyetini alan Shakhtar ise haftayı 4 puanla tamamladı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    DORTMUND 4 KÖŞE!

    G Grubu'nda ise Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 4-1 mağlup etti! 6'da Guerreiro'nun golüyle 1-0 öne geçen Alman ekibi 41'de Jude Bellingham'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 43'te Adeyemi ilk yarının sonucunu söyledi: 3-0.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    İlk yarıda kırmızı kart gören ancak VAR'dan dönen En Nesyri 51'de skoru 3-1'e getirirken maçın sonucunu 75'te Julian Brandt söyledi: 1-4. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Diğer yandan Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 yaşına girmeden önce üst üste üç maçta gol atan ilk orta saha Jude Bellingham oldu ve İngiliz yıldız tarihe geçti.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    CITY 5 ATTI!

    Grubun diğer mücadelesinde Manchester City, Kopenhag'ı 5-0 mağlup etti ve üçte üç yaparak liderliğini sürdürdü. 

     
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    7'de Haaland perdeyi açarken Norveçli yıldız 32'de bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. 39'da Khotcholava kendi ağlarını havalandırınca ilk yarı City'nin 3-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    55'te Mahrez penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkarırken 76'da Julian Alvarez maçın sonucunu söyledi: 5-0.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    JUVE SİFTAHI YAPTI

    H Grubu'nda ise Juventus, İsrail ekibi Maccabi Haifa'yı konuk etti. 35. dakikada Rabiot, İtalyanları 1-0 öne geçirdi.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    50'de Dusan Vlahovic farkı 2'ye çıkarırken Maccabi HAifa 75'te Daen David ile ümitlendi: 2-1.
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    83'te sahne alan Rabiot maçın sonucunu söyledi: 3-1. Juventus bu galibiyetle ilk 3 puanını alırken Maccabi Haifa 3. Haftayı da puansız noktaladı. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    MESSI TARİHE GEÇTİ, PSG'YE YETMEDİ

    Günün öne çıkan H Grubu mücadelesinde ise Benfica ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. Konuk takım PSG'nin golünü 22. dakikada Lionel Messi, Benfica'nın golünü 41. dakikada kendi kalesine Danilo Pereira attı. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Messi, Haaland, Bellingham ve daha fazlası... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Bu sonuçla iki takım da 7'şer puana yükseldi. Bu arada Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

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