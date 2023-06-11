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Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Erling Haaland!

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan Manchester City'de Erling Haaland zaferin mimarlarından oldu. Bu sezon muhteşem bir performans ortaya koyan Norveçli yıldız, Devler Ligi'nde attığı 12 golle krallık yarışında zirvede yer aldı.

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  • Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Erling Haaland!

    İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline bu sezon tüm kulvarlarda 52 maçta 52 gol atarak gelen Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Inter karşısında skor üretemese de kupa sevinci yaşadı.
  • Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Erling Haaland!

    Manchester City'nin final yolculuğundaki 13 maçında da forma giyen ve attığı 12 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan 22 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadı.
  • Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Erling Haaland!

    Haaland, turnuvada sezon boyunca kırdığı rekorlarla adından sıkça söz ettirdi.
  • Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Erling Haaland!

    Son 16 turunda, ilk yarısında "hat-trick" yaptığı Leipzig maçında toplam 5 kez rakip fileleri havalandıran Haaland, turnuvada 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.
  • Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Erling Haaland!

    22 yaş 236. gününde 30 gole ulaşan Norveçli yıldız, Kylian Mbappe'nin 22 yaş 352 günle kırdığı rekoru geride bıraktı.
  • Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Erling Haaland!

    "Devler Ligi"ndeki 25. maçında 30 gole ulaşarak erişilmesi güç bir istatistiğe daha imza atan Haaland, 34 karşılaşmayla bu alanda rekoru elinde tutan eski Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy'u zirveden indirdi.
  • Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Erling Haaland!

    Haaland ayrıca, turnuvada bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Organizasyonda daha önce Ekim 2014'te Shakhtar Donetsk formasıyla Brezilyalı Luiz Adriano, Mart 2012'de de Barcelona formasıyla Lionel Messi takımları adına 5 gol kaydetmişti.

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