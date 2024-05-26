Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Şampiyonluk maçlarının VAR hakemleri açıklandı - Galatasaray Haberleri

        Şampiyonluk maçlarının VAR hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şampiyonluk maçlarının VAR'ları açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

        GALATASARAY'A HOLLANDALI

        Konyaspor - Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki müsabakada AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak yer alacak..

        FENERBAHÇE'YE İTALYAN

        Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında ise VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak. Ülker Stadı'ndaki maçta AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Abdullah Bora Özkara ve Koran Gençerler görev yapacak.

        DÜŞME HATTINA DA YABANCI VAR

        Bu akşam saat 19.00 başlayacak olan günün diğer maçlarındaki VAR hakemleri ise şöyle:

        Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro (Portekiz)

        Trabzonspor - Ankaragücü: Claudio Pereira (Portekiz)

        Hatayspor - Rizespor: Johann Pfeifer (Almanya)

        Adana Demirspor - Başakşehir: Bülent Birincioğlu

        Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi