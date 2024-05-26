Şampiyonluk maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

GALATASARAY'A HOLLANDALI

Konyaspor - Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki müsabakada AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Onur Özütoprak yer alacak..

FENERBAHÇE'YE İTALYAN

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında ise VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak. Ülker Stadı'ndaki maçta AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Abdullah Bora Özkara ve Koran Gençerler görev yapacak.