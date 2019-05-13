Samsun'da, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Holding'in iş birliğiyle "19 Mayıs'ın 100. Yılında, Yürüyoruz Yolunda" temalı büyük halk yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı.

Programda Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılını kutladı.

Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, federasyon sporcuları ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.



Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 18.00'de başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı, Shell Kavşağı, Lise Caddesi, İstiklal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı takip edilerek Tütün İskelesi'nde sona erdi.

Yürüyüşe, çok sayıda genç, üniversite öğrencileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.