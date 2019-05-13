Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da 19 Mayıs'ın 100. yılında 1919 metrelik bayrakla yürüyüş

AA

Milli Mücadeleyi başlatmak için Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı

Samsun

Samsun'da, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Holding'in iş birliğiyle "19 Mayıs'ın 100. Yılında, Yürüyoruz Yolunda" temalı büyük halk yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı.

Programda Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılını kutladı.

Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, federasyon sporcuları ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 18.00'de başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı, Shell Kavşağı, Lise Caddesi, İstiklal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı takip edilerek Tütün İskelesi'nde sona erdi.

Yürüyüşe, çok sayıda genç, üniversite öğrencileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nevşehir'de tefecilik operasyonu
GÜNDEMNevşehir'de tefecilik operasyonu
Son dakika! Binali Yıldırım: "Adamlar sağlam çalmış!"
GÜNDEMBinali Yıldırım'dan açıklamalar
YSK seçmen kaydı 2019! 23 Haziran YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı
GÜNDEMYSK seçmen kaydı sorgulama işlemi
MPİ 13 Mayıs Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! İşte talihli rakamlar...
GÜNDEM13 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı!
Son Dakika! Erdoğan: "Bayramda memlekete gitmek yok!"
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ile Rusya yargı alanında iş birliği geliştirmek istiyor
GÜNDEMTürkiye ile Rusya yargı alanında iş birliği ...
Oyna Kazan ipucu 13 Mayıs: Kedilerin toplamda kaç pati tırnağı vardır? 21.30 Oyna Kazan editör kıyağı
GÜNDEMOyna Kazan ipucu cevabı 13 Mayıs
Şanlıurfa'da heyelan yol kapattı
GÜNDEMŞanlıurfa'da heyelan yol kapattı
İçişleri Bakanlığı'ndan silah ruhsatı sayılarına ilişkin açıklama
GÜNDEMİçişleri’nden silah ruhsatı sayılarına ilişkin ...
Son dakika.... Hakkari'de bir asker şehit oldu
GÜNDEMAcı haber! Hakkari'de bir asker şehit oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X