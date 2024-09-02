Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
Samsun'un Bafra ilçesinde alkollü sürücü, bir oto galerinin önünde park halinde bulunan 5 araca ve elektrik trafosuna çarparak durabildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerini kabul etmeyen sürücünün yapılan alkol kontrolünde 1.86 promil alkollü olduğu, kullandığı aracın ise kiralık olduğu tespit edildi.
Samsun'da alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi.
Samsun-Sinop kara yolu Kavak Pınar Mahallesi mevkisinde 29 yaşındaki Cengizhan K'nin kullandığı otomobil, önce T.Y'ye ait oto galerinin önündeki 5 araca, ardından yol kenarındaki elektrik trafosuna çarpıp orta refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1.86 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Sağlık ekiplerinin kontrollerini kabul etmeyen sürücünün yapılan alkol kontrolünde 1.86 promil alkollü olduğu, kullandığı aracın ise kiralık olduğu tespit edildi.
Öte yandan, yola savrulan araç parçaları temizlik görevlileri tarafından temizlenirken, YEDAŞ ekipleri ise elektrik akımını kesti.
Ehliyetine el konulan sürücü emniyete götürüldü, araç ise yediemin otoparkına çekildi.