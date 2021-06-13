Motosikletli polisler yayalara çarptı: 2'si polis 4 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Yaşar Doğu Mahallesi'nde devriye görevindeki yunus polisleri motosikletle Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde giderken, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha U. ile kızı Gülsüm U'ya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan polis memuru ile Meliha U. ve kızı Gülsüm U. yaralandı.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre; yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.