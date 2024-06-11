Samsun'da Oğuzhan Koç rüzgârı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'u on binlerce Samsunlu dinledi.

Oğuzhan Koç; 'Aşk Beni Yendi', 'Kimseler Bulamasın Bizi', 'Ayy', 'Yüzük', 'Bu Nasıl Aşk', 'Küsme Aşka', 'Gül ki', 'Yoksa Yasak', 'Yalanı Bırak' gibi onlarca hit şarkısını on binlerce Samsunluyla beraber söyledi.