Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Samsun'da Oğuzhan Koç rüzgârı

        Samsun'da Oğuzhan Koç rüzgârı

        Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, Samsun'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkarak hayranlarına keyifli bir gece yaşattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:35 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Oğuzhan Koç rüzgârı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'u on binlerce Samsunlu dinledi.

        Oğuzhan Koç; 'Aşk Beni Yendi', 'Kimseler Bulamasın Bizi', 'Ayy', 'Yüzük', 'Bu Nasıl Aşk', 'Küsme Aşka', 'Gül ki', 'Yoksa Yasak', 'Yalanı Bırak' gibi onlarca hit şarkısını on binlerce Samsunluyla beraber söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Oğuzhan Koç
        #Samsun Kültür Yolu Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        "Montella'nın Samet sevdası"
        "Montella'nın Samet sevdası"
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Çekim değil, sıradan tatil
        Çekim değil, sıradan tatil
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"