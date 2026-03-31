Samsun'da otobüs yan yattı: 9’u öğrenci, 11 yaralı
Samsun'da sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otobüs, yan yattı. Kazada 9'u öğrenci, 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara yolunda meydana geldi. İstanbul’dan Ordu’ya giden Ünye Belediyesi’ne ait otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada 9'u öğrenci, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Samsun'da devrilen otobüsün İstanbul’daki FIRST Robotics Competition (FRC) 2026 adlı yarışmadan Ordu’ya dönen öğrencileri taşıdığı belirtildi. Kazada, sürücü Tuncay G. (39), yedek şoför Nusret Ö. (44), Ünye Fen Lisesi’nden A.M.E. (16), E.K. (20), Z.B.K. (17), M.H.Ö. (17), E.S.Ş. (17), K.M.E. (15), İ.S.Ö. (16), A.T.K. (16) ve A.Z.Ö. (16) isimli öğrenciler yaralandı. B.D. (64), F.S.M.C. (44), N.M.Ç. (49) ve Y.Ç. (44) isimli öğretmenler tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Bir öğrencinin kolunun koptuğu ve ağır yaralı olduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtildi.