        Samsun'da otobüs yan yattı: 9'u öğrenci, 11 yaralı

        Samsun'da otobüs yan yattı: 9’u öğrenci, 11 yaralı

        Samsun'da sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otobüs, yan yattı. Kazada 9'u öğrenci, 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Otobüs yan yattı: 9'u öğrenci 11 yaralı

        Samsun'da sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otobüs, yan yattı. Kazada 9'u öğrenci, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara yolunda meydana geldi. İstanbul’dan Ordu’ya giden Ünye Belediyesi’ne ait otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada 9'u öğrenci, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        Samsun'da devrilen otobüsün İstanbul’daki FIRST Robotics Competition (FRC) 2026 adlı yarışmadan Ordu’ya dönen öğrencileri taşıdığı belirtildi. Kazada, sürücü Tuncay G. (39), yedek şoför Nusret Ö. (44), Ünye Fen Lisesi’nden A.M.E. (16), E.K. (20), Z.B.K. (17), M.H.Ö. (17), E.S.Ş. (17), K.M.E. (15), İ.S.Ö. (16), A.T.K. (16) ve A.Z.Ö. (16) isimli öğrenciler yaralandı. B.D. (64), F.S.M.C. (44), N.M.Ç. (49) ve Y.Ç. (44) isimli öğretmenler tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Bir öğrencinin kolunun koptuğu ve ağır yaralı olduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        8 ilde et fiyatlarına manipülasyon soruşturması
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Sanatçılar tek ses
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna'nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
