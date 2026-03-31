Samsun'da otobüs yan yattı: 9’u öğrenci, 11 yaralı

Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!

İstanbul Beşiktaş'ta Muhammet S., işten çıkarıldığı banka şubesine gelerek boğazına bıçak dayadığı banka müdürü Özlem G.E.'yi rehin aldı. Güvenlik Ferhat D.'ye 'Silahını bırak' diye bağırdı; saldırgan ise güvenlik görevlisinin silahını alıp dışarı çıktı. Havaya 1 el ateş açtığı öğrenilen saldırgana Özel Harekat polislerinin operasyonu sırasında köpekle müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın, daha önce 2 gün aynı şubede çalıştığı ve burada çalışan Cansu D.'ye (25) aşık olduğu, kadını takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi