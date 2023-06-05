Samsun'da sele kapılan kişi yaşamını yitirdi

Samsun’un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi.
İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.
DENGESİNİ KAYBETTİ, SELE KAPILDI
Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.
AA'nın haberine göre; vatandaşların bulduğu Köksal’ın cenazesi köydeki evine getirildi.
BAZI VATANDAŞLAR EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ
Ladik ilçesinde sel dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.
Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyeleri ekipleri, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı vatandaşları tedbiren evlerinden tahliye etti.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
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