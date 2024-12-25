Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Bir ikamette arama yapan ekipler, 840 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.K. (18), K.D. (21) ile 2 çocuk emniyete götürüldü.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.