Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılının Haziran ayında İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi elde edilen Osman E. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Osman E. mahkemece tutuklanırken, Y.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osman E. ve Y.Ç. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılama aşamasında Osman Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Osman E. ile Y.Ç.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, Osman E.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. Y.Ç. ise beraat etti.