        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı: 3 gözaltı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 01:19 Güncelleme: 08.02.2026 - 01:19
        Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı: 3 gözaltı
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesinde S.K, A.K. ve N.Ş'nin ruhsatsız silah bulundurduğu ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma yürüttü.

        Zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ve kubar esrar ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.K, A.K. ve N.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: AA

