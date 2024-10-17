Eşi ve babasıyla yürüyen kadına cinsel saldırı!
Samsun'da, yolda yürürken yanından geçen kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 29 yaşındaki O.A., tutuklandı. O.A., üzerine atılı suçlamaları reddedip, elleri cebinde yürüdüğünü öne sürdü
Samsun'da olay, dün, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. B.C. (26) yolda eşi ve babasıyla yürürken, yanından geçen O.A.'nın (29) kalçasına eliyle dokunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu
ZANLI SUÇLAMAYI REDDETTİ
DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. O.A., üzerine atılı suçlamaları reddedip, elleri cebinde yürüdüğünü öne sürdü.
GÖRÜNTÜDEN FARK EDİLDİ
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin ellerinin cebinde olmadığını, yanından geçerken B.C.'nin irkildiğini tespit etti.
CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.