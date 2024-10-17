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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Eşi ve babasıyla yürüyen kadına cinsel saldırı - HABERLER | Son dakika haberleri

        Eşi ve babasıyla yürüyen kadına cinsel saldırı!

        Samsun'da, yolda yürürken yanından geçen kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 29 yaşındaki O.A., tutuklandı. O.A., üzerine atılı suçlamaları reddedip, elleri cebinde yürüdüğünü öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:47
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        Eşi ve babasıyla yürüyen kadına cinsel saldırı!
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        Samsun'da olay, dün, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. B.C. (26) yolda eşi ve babasıyla yürürken, yanından geçen O.A.'nın (29) kalçasına eliyle dokunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu

        ZANLI SUÇLAMAYI REDDETTİ

        DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. O.A., üzerine atılı suçlamaları reddedip, elleri cebinde yürüdüğünü öne sürdü.

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        GÖRÜNTÜDEN FARK EDİLDİ

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin ellerinin cebinde olmadığını, yanından geçerken B.C.'nin irkildiğini tespit etti.

        CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI

        Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.

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