Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Y. (30), aralarında bulunan husumetten dolayı mahkemelik olduğu Mahmut N.'nin (35) konuşmak için evine gitti.

17 KEZ BIÇAKLANDI DURUMU AĞIR

İHA'daki habere göre burada çıkan tartışmada Mahmut N., 17 yerinden bıçaklandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut N., tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ZANLI VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y.'yi (25) gözaltına alarak Samsun Adliyesine sevk etti.

"MUTFAKTAN BIÇAK ALIP BANA SALDIRDI"

Tuğçe Y., Mahmut N.'nin kendisi ile barışmak istediğini belirterek, "Olay günü konuşmak için evine gittim. Burada tartıştık. Mutfaktan bıçak alıp bana saldırmak istedi. Elindeki bıçağı almak isterken elimden ve kolumdan bıçakla yaralandım. Kendimi korumak için bıçağı elinden alınca olay oldu" dedi.

İKİ KARDEŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sefa Y. ise kendisinin yaralama olayı ile ilgisinin bulunmadığını savundu. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kadın ile kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.