        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Genç kadın husumetlisini 17 yerinden bıçakladı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Genç kadın husumetlisini 17 yerinden bıçakladı!

        Samsun'da, 30 yaşındaki Tuğçe Y., aralarında husumet olan 35 yaşındaki Mahmut N.'yi, 17 yerinden bıçaklayıp yaraladı. Tuğçe Y. ile kardeşi Sefa Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahmut N.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 08:53 Güncelleme: 06.12.2025 - 09:23
        Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Y. (30), aralarında bulunan husumetten dolayı mahkemelik olduğu Mahmut N.'nin (35) konuşmak için evine gitti.

        17 KEZ BIÇAKLANDI DURUMU AĞIR

        İHA'daki habere göre burada çıkan tartışmada Mahmut N., 17 yerinden bıçaklandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut N., tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        ZANLI VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y.'yi (25) gözaltına alarak Samsun Adliyesine sevk etti.

        "MUTFAKTAN BIÇAK ALIP BANA SALDIRDI"

        Tuğçe Y., Mahmut N.'nin kendisi ile barışmak istediğini belirterek, "Olay günü konuşmak için evine gittim. Burada tartıştık. Mutfaktan bıçak alıp bana saldırmak istedi. Elindeki bıçağı almak isterken elimden ve kolumdan bıçakla yaralandım. Kendimi korumak için bıçağı elinden alınca olay oldu" dedi.

        İKİ KARDEŞ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Sefa Y. ise kendisinin yaralama olayı ile ilgisinin bulunmadığını savundu. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kadın ile kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
