Samsun'da polis, kendisini bıçaklayan saldırganı bacağından vurdu

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Mehmet Can PEÇE/İLKADIM (Samsun), (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde şikayet üzerine sokakta yattığı kaldırımdan uzaklaştırılmak istenen İsa A. (34), polis memuru Erdal T.´yi elinden bıçakladı. Erdal T. de arbedede saldırganı bacağından vurdu. İsa A. ve Erdal T. hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında ilçenin Odunpazarı Caddesi´nde meydana geldi. Evsiz olduğu belirtilen Köseoğlu Cami yanındaki kaldırımda yatan İsa A.´nın davranışlarından rahatsız olan çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Gelen polis ekibi, İsa A´.yı uyararak bölgeden uzaklaştırmak istedi. Bu sırada İsa A., kendisini yattığı yerden kaldırmak isteyen polis memuru Erdal T.´ye bıçakla saldırdı. Eline aldığı bıçak darbesiyle yaralanan polis memuru da tabancaya saldırgan tavırlar sürdüren şüpheliyi sağ bacağından vurdu.

Çağırılan ambulansla İsa A. Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, polis memuru Erdal T. ise Gazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / İlkadım Mehmet Can PEÇE

2022-12-26 17:08:00



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