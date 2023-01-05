Arızalanan otomobili iterken cipin çarptığı baba-oğul toprağa verildi



Yücel ARSLANTEKE/ÜNYE (Ordu), (DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde yolda arızalanan otomobillerini itmeye çalışırken cipin çarptığı kazada, babası Ömür Kaynar (72) ile birlikte ölen Önder Kaynar (40) için, işçi olarak görev yaptığı Ordu'nun Ünye Belediyesi'nde tören yapıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri, İkizce ilçesinde dualarla toprağa verildi.

Kaza, dün Ordu-Samsun kara yolu Terme ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. Samsun yönüne giden Önder Kaynar idaresindeki 52 ASS 990 plakalı otomobil arızalandı. Sürücü Kaynar ile babası Ömür Kaynar, otomobili yol kenarına itmeye çalıştı. Bu sırada Metin Ataş'ın kullandığı 34 ENV 472 plakalı cip, otomobile arkadan çarptı. Kazada, baba ve oğlu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü Metin Ataş gözaltına alındı.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Otopsi sonrası ailelerinin teslim aldığı Ömür Kaynar ile oğlu Önder Kaynar´ın cenazeleri, memleketleri Ordu'ya götürüldü. Önder Kaynar için işçi olarak görev yaptığı Ünye Belediye hizmet binası önünde dualar edildi. Programa, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, belediye başkan yardımcıları Ali Kemal Mehel ve Orhan Gürel ile Kaynar'ın mesai arkadaşları katıldı. Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş, dua edip helallik istedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir zaman dilimindeyiz. Mesai arkadaşımız Önder Kaynar ve babası Ömür Kaynar'ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Önder kardeşimizi, törenle ve dualarla uğurladık. Acımız büyük. Kendisine ve babasına Allah'tan rahmet, acılı ailesiyle belediye camiamıza sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Programın ardından mesai arkadaşlarının cenaze aracına kadar omuzlarında taşıdığı Önder Kaynar, İkizce ilçesine uğurlandı. Baba ve oğlunun cenazeleri, İkizce'de öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Mehmet Can PEÇE

2023-01-05 14:15:28



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