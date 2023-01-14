Yılport Samsunspor - Altay: 2-1 

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül
YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski Soner, Yunus, Alim, Zeki, Ali Kaan, Cihan (Dk. 70 Yusuf Abdioğlu), Celil (Dk. 90 Guel), Osman, Fofana (Dk. 70 Ahmet), Tanque (Dk. 78 Tomane)
ALTAY: Ozan İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya (Dk. 68 Özgür Özkaya), Björkander (Dk. 46 Kutay Yokuşlu), Salih, Ceyhun, Eren (Dk. 85 Yusuf Tekin), Tolga, Naderi, Paixao, Mehmet (Dk. 67 Deniz Kadah),
GOLLER: Dk. 24 Alim, Dk. 63 Fofana (Yılport Samsunspor) Dk. 68 Salih Sarıkaya (Altay)
SARI KARTLAR: Celil, Tomane (Yılport Samsunspor), Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya (Altay)Spor Toto 1'inci Lig´in 20'nci haftasında Yılport Samsunspor sahasında Altay´ı Alim ve Fofana'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. 8´inci dakikada Soner'in ortasında ceza sahası içinde Ali Kaan bekletmeden vurdu, top üstten auta gitti.
24´üncü dakikada Samsunspor öne geçti. Fofana´nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Alim'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.
45´+5´inci dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Celil'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ozan'dan sekti. Dönen topu takip eden Osman'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
63´üncü dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Altay savunmasının hatalı geri pasıyla topla buluşan Fofana, kaleci Ozan'ı da geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
68´inci dakikada Altay farkı 1'e indirdi. Ani gelişen konuk ekip atağında Salih Sarıkaya, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
75´inci dakikada Celil´in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tanque´nin vuruşunda kaleci Ozan topu kornere çeldi.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2023-01-14 21:05:08
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