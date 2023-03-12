80 yıl önce yaşadıkları 7.2 büyüklüğündeki depremi anlattılar



Murat SANDIKÇI/LADİK(Samsun), (DHA)SAMSUN´un Ladik ilçesinde 1943 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremi çocukluk yaşlarında yaşayanlar, bugün o dönem yaşadıklarını anlattı. 1943'te 10 yaşında olduğunu söyleyen 90 yaşındaki Mehmet Ardanuç, "Evimiz ahşap olmasına rağmen ikiye ayrıldı. Aylarca derme çatma bir çadırda yaşadık. Komşularımız, yakınlarımız hayatını kaybetti. Bugün yaşanan depremleri görünce o günler aklıma geldi. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Samsun´un Ladik ilçesi merkez üssü olan 27 Kasım 1943´teki 7.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de büyük hasara yol açtı. Resmi kayıtlara göre 4 bin 16 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 471 kişinin de yaralandığı ve 23 bin 785 evin yıkıldığı Ladik depremi, Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat´ı da etkiledi.

Bölgede bu büyüklükte bir depremin 100 yıl içinde gerçekleşme olasılığının da yüzde 86 olduğu belirten uzmanlar, Kuzey Anadolu Fay Hattı´nın geçtiği bölgenin birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlattı. 1943 yılında yaşanan ve büyük yıkımlara neden olan depremi çocuk yaşlarda yaşayanlar o günleri anlattı.

Depremin yaşandığı tarihte 7 yaşında olduğunu belirten 87 yaşındaki Ali Canlı, "Bizim kaldığımız bina 2 katlı ahşap binaydı. Amcamlar ile altlı üstlü oturuyorduk. Evimiz ilçenin üst kısmında kayalıkların dibinde bulunuyordu. Buna rağmen deprem olduğunda evin kapısının arkası kısmı yarım metre toprakla doldu. Kapı açılmadı. Amcam babam zorla açtı. Bahçeye çadır yaptık. Bizim evimiz ahşaptı ama tuğladan yapılan tüm evler yıkılmıştı. 6 çadırda yaşadık. Sonra marangoz olan amcam ahşaptan tek katlı ev yaptı, iki hane 7 sene orada yaşadık" ifadelerini kullandı.

Her zaman için bir tedirginlik yaşadıklarını da belirten Ali Canlı, "Son yaşanan depremlerden de çok etkilendik. Binlerce insan hayatını kaybetti. Evler yıkıldı. Allah oradaki tüm insanların yardımcısı olsun" diye konuştu.

90 yaşındaki Mehmet Ardanuç ise, "O dönem ilkokula gidiyordum. Evimiz iki katlı ahşap binaydı. Deprem olunca ortadan ikiye ayrıldı. 12 nüfus bir arada yaşıyorduk. Aylarca derme çatma bir çadırda yaşadık. Komşularımız, yakınlarımız hayatını kaybetti. Bugün yaşanan depremleri görünce o günler aklıma geldi. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Murat SANDIKÇI

2023-03-12 11:33:11



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