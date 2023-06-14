Kenevir küspesinden elde edilen tavuk yemi, yumurta kalitesini artırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kenevir küspesinden elde edilen tavuk yemi, yumurta kalitesini artırıyor

DHA

Kenevir küspesinden elde edilen tavuk yemi, yumurta kalitesini artırıyor


Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi´nde başlatılan proje kapsamında kenevir küspesinden elde edilen tavuk yemi, yumurtaların vitamin oranında artış gösterdi. Prof. Dr. Ergin Öztürk, "Elde ettiğimiz sonuçlarda, yumurtanın kalite değerinin arttığını gördük. Tavuk etinde de benzer sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.
OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından başlatılan, 'Kenevir tohumu küspesine fitaz enzimi ilavesinin ve ısıtma işleminin etlik piliçlerin performans, et kalitesi, kemik mineral ve bağırsak sağlığı üzerine etkisi' isimli proje kapsamında, kenevir küspesinden tavuk yemi elde edildi. Proje kapsamında, kenevir küspesinin kümes hayvanlarının beslenmesinde kullanılması ile birlikte, yumurta performansının artması, kenevirde bulunan ve insan vücuduna yararlı olan yağ ve amino asitlerin tavuk eti ve yumurtası aracılığıyla insan sağlığına faydalı ürünler elde edilmesi hedefleniyor.
Kenevir ile ilgili birçok araştırma yapıldığını söyleyen OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergin Öztürk, "Elde ettiğimiz sonuçlarda, yumurtanın kalite değerinin arttığını gördük. Tavuk etinde de benzer sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
`KENEVİRİN TOHUMU DA KÜSPESİ DE KIYMETLİ´
Kenevirin birçok alanda kullanıldığını ve kendi alanları ile ilgili olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Kenevir ile alakalı olarak iki proje yürüttük. Birisi tamamlandı, birisi de devam ediyor. Yumurta tavuklarında kenevir küspesinin kullanımında güzel sonuçlar elde ettik. Kenevir, bileşim olarak çok kıymetli ve değerli. Çünkü yağ asidi kompozisyonu ideal. İnsanların sağlıklı beslenmesi için uygun yağ asidi kompozisyonunu içeriyor. Ayrıca aminoasit kompozisyonu özellikle esansiyel dediğimiz dışardan alması zor olan vücutta sentezlenmeyen amino asitleri bolca içeriyor. Bu açıdan da kıymetli. Hem yağ asitleri hem de aminoasitleri insan beslenmesinde ideal kompozisyonda olduğu için de kenevir tohumu da küspesi de kıymetlidir" diye konuştu.
`TÜRK TOPLUMU YUMURTAYI KOYU SARILI SEVİYOR´
Kenevir küspelerinin kullanılabilir olması için ısıl işlem uyguladıklarını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Zootekni olarak bizim bulduğumuz sonuçlarda yumurta kabuk kalitesinde artış meydana geldi. Yumurtanın sarı rengi koyulaştı ki Türk toplumu da yumurtayı koyu sarı renkli olarak tercih ediyor. Sarılığın koyulaşması da vitamin ağının bir miktar artması demektir. Bu açıdan da değeri daha yükselmiş bir yumurta söz konusu oluyor. Küspenin ısıl işlemden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle soğuk sıkım dediğimiz ısıl işlem yapmadan elde edilen küspeler, anti besin maddeler içerebiliyor. Bu sadece kenevire özgü değil, diğer baklagillerde de bulunabiliyor. Bu nedenle öncelikle anti besin maddelerinin giderilmesi lazım. Bunlar giderildikten sonra çok rahatlıkla kullanılabiliyor ve çok güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Bunun ürün kalitesine çok olumlu yansımaları var ve bunu da yumurtada gördük. Ette de benzer sonuçlar elde etmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kenevir küspesi ile beslenen etlik tavuklarda da olumlu sonuçlar beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Deneme devam ediyor. Tavukların kesim dönemleri geldi. Bir hafta sonra kesimleri yapılacak, lezzet testleri yapılacak hem teknolojik hem de duyusal testleri yapılacak. Ayrıca kan parametrelerine de bakıyoruz. Özellikle immün sistem yani bağışıklık sistemi üzerine nasıl bir etkisi var, onları belirleyeceğiz. Sindirim sisteminde histomorfoloji dediğimiz özellikle bağırsaklardaki papillaların, villilerin ölçümlerini yapacağız. Bunların yansıması nasıl olur ona bakacağız. Mikroorganizmalara bakacağız. Şu an hayvanlarımız çok sağlıklı, güzel şekilde gelişiyorlar. Deneme tamamlandığında bu ürün yem sanayicileri, hayvan beslemeciler, üreticiler tarafından kullanılabilecek bir ürün. Kenevirin ekiliş ve üretim alanları arttıkça biz, üretilen en son ürünü kıymetli bir ürün olarak değerlendireceğiz ve çok daha kıymetli olan et, süt, yumurta gibi ürünlere dönüştüreceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Ersin DEMİR
2023-06-14 12:28:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun Valisi Zülkif Dağlı Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Samsun Valisi Zülkif Dağlı Jandarma Teşkilatının 184. ...
Kenevir küspesi yeminin kümes hayvanlarının verimine etkisi araştırılıyor
YEREL HABERLER Kenevir küspesi yeminin kümes hayvanlarının verimine ...
Vezirköprü'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Vezirköprü'de dairede çıkan yangın hasara neden oldu
Samsun'da bir kişiyle tartışırken elindeki silah ateş alan genç yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişiyle tartışırken elindeki silah ateş ...
Samsun'da 4'üncü sınıf öğrencileri "Kanatlı Kelimeler" isimli şiir kitabı çıkardı
YEREL HABERLER Samsun'da 4'üncü sınıf öğrencileri "Kanatlı ...
Alaçam Karayolları Kolin Fatih Ortaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Alaçam Karayolları Kolin Fatih Ortaokulunda mezuniyet ...
7 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu 3 yaşındaki kuzeni öldü
YEREL HABERLER 7 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu 3 yaşındaki ...
Terme HEM kursiyerlerinden yıl sonu etkinliği
YEREL HABERLER Terme HEM kursiyerlerinden yıl sonu etkinliği
Türk Kızılay Havza Temsilciliği vekaletle kurban çalışması yaptı
YEREL HABERLER Türk Kızılay Havza Temsilciliği vekaletle kurban ...
Samsun'da istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 5 araç ve tekne zarar gördü
YEREL HABERLER Samsun'da istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan ...
Öğrenci yurdu inşaatından 2 milyon liralık kablo çalarken yakalandılar
YEREL HABERLER Öğrenci yurdu inşaatından 2 milyon liralık kablo ...
Havza'da özel öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi
YEREL HABERLER Havza'da özel öğrenciler için mezuniyet töreni ...
Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (6)
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları ...
Samsun'da 7 yaşındaki çocuk babasının tüfeğiyle oynarken 3 yaşındaki kuzenini vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Samsun'da 7 yaşındaki çocuk babasının tüfeğiyle ...
Asarcıklı sporcular bilek güreşi şampiyonasından dereceyle ayrıldı
YEREL HABERLER Asarcıklı sporcular bilek güreşi şampiyonasından ...
Samsun'da bakır kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da bakır kablo çalan hırsızlar suçüstü ...
Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (5)
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları ...
Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (4)
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları ...
Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (3)
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları ...
Samsun'da 4 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
YEREL HABERLER Samsun'da 4 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle ...
Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (2)
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları ...
GÜNCELLEME 3 - Samsun'da şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 3 - Samsun'da şiddetli yağış sel ve ...
GÜNCELLEME 2 - Samsun'da şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Samsun'da şiddetli yağış sel ve ...
GÜNCELLEME - Samsun'da şiddetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da şiddetli yağış sel ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.