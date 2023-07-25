Taylan Antalyalı Samsunspor´da

İbrahim CANBULAT / SAMSUN, (DHA)Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon kiralık olarak MKE Ankaragücü forması giyen Taylan Antalyalı´yı transfer etti. Galatasaray´dan kiralanan orta saha oyuncusu ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

TAYLAN, 32 MAÇTA FORMA GİYDİ

İmza töreninde hazır bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Taylan´a başarı dileklerini iletti. Taylan, geçen sezon Ankaragücü ile 28´i 11'de olmak üzere 32 maç oynadı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 3 gol attı, 4 de asist yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-07-25 19:57:09