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        Annesini, otomobilin anahtarını vermediği için öldürmüş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:03
        Annesini, otomobilin anahtarını vermediği için öldürmüş

        Emre ÖNCEL/AYVACIK (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Ayvacık ilçesinde 2 gün önce annesi Melek Baştürk´ü (43) tabancayla vurarak öldüren V.S.K. (16), tutuklandı, babası K.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. VS.K.´nin ifadesinde annesini otomobilin anahtarını vermediği için çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü belirtildi.

        Olay, önceki gün 14.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan Melek Baştürk ile birlikte yaşadığı oğlu V.S.K., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S.K., annesini tabancayla vurdu. Melek Baştürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Baştürk´ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay sonrası kaçan V.S.K. aynı günün akşamında babasıyla birlikte gittiği jandarmaya teslim oldu. Babası K.K. ile birlikte gözaltına alınan V.S.K., dün buradaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi´ne sevk edildi. V.S.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, babası K.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. V.S.K.´nin ifadesinde, annesinden kullanmak için otomobilin anahtarını isteğini, vermeyince de çıkan tartışmada öldürdüğünü öne sürdüğü bildirildi.

        Melek Baştürk, Çarşamba Devlet Hastanesi´ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Ayvacık Emre ÖNCEL

        2023-07-29 16:02:23

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