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        Eşinin ameliyattaki ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçıran şüpheli, adliyede (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:25
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        Eşinin ameliyattaki ölümü nedeniyle ceza alan doktoru kaçıran şüpheli, adliyede (3)
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        MESLEKTAŞLARI,KAÇIRILANDOKTOR İÇİN TOPLANDI

        Samsun Tabipler Odası, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde olaya ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sıla Karagöz Özen, "Bu hastanede görev yapan Op. Dr. Mustafa Erdem bir hasta yakını tarafından silahla kaçırılmış, tehdit edilmiş, darbedilmiştir. Emniyet güçlerinin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu hayati bir yaralanma olmadan doktorumuz kurtarılmıştır. Kışkırtılmış sağlık talebi, siyasi iradenin hekimler başta olmak üzere sağlık mesleği mensuplarını değersizleştirmesi, konuyla ilgili yasaların uygulanmasıyla ilgili problemler, sağlıkta şiddetin nedenlerinden sadece birkaçıdır. Samsun ilinde ne yazık ki çok değerli meslektaşlarımız Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir´i 2015 yılında görev yerlerinde karşılaştıkları saldırılar sonucu kaybettik. Ardından gün geçmedi ki yeni bir şiddet olayı yaşanmasın. Sadece geçtiğimiz 3 ay içinde bile ilimizde 3 meslektaşımız görev başında şiddet olayı ile karşı karşıya kaldı" dedi.

        `ARTIK KINAMA MESAJLARI YAYINLAMAK İSTEMİYORUZ´

        Dr. Mustafa Erdem'in yara almadan kurtarıldığını ve bunun kendileri için en önemli teselli olduğunu söyleyen Dr. Sıla Karagöz Özen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

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