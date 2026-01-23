Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da evde sobadan çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde sobadan çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 22:56 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da evde sobadan çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde sobadan çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın söndürüldü.

        Akalan Mahallesi'nde yaşayan H.K'ye (68) ait ikamette sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsunspor'dan sakatlık bilgilendirmesi
        Samsunspor'dan sakatlık bilgilendirmesi
        Samsunspor, 4 futbolcunun sakatlık durumunu açıkladı
        Samsunspor, 4 futbolcunun sakatlık durumunu açıkladı
        Samsun'da ari işletme sayısı 12'ye yükseldi
        Samsun'da ari işletme sayısı 12'ye yükseldi
        Cumhuriyet Meydanı'nda otopark girişinde kaza: 1 yaralı
        Cumhuriyet Meydanı'nda otopark girişinde kaza: 1 yaralı
        Sürü halindeki başıboş köpekler ekipleri görünce kaçtı
        Sürü halindeki başıboş köpekler ekipleri görünce kaçtı