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        Samsun'da 2 yangın: 1 kişi öldü, 3 ev kül oldu

        SAMSUN'da2farklı mahallede çıkan yangınlarda Cevat Şimşir (62) hayatını kaybetti, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 17:08 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:10
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        Samsun'da 2 yangın: 1 kişi öldü, 3 ev kül oldu
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        SAMSUN'da2farklı mahallede çıkan yangınlarda Cevat Şimşir (62) hayatını kaybetti, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

        Havza ilçesi İcadiye Mahallesi'nde Cevat Şimşir'e ait tek katlı evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla gelen Havza İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, alevlere müdahale edip, söndürdü. İncelemede, evde yalnız yaşayan Şimşir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yine aynı ilçeye bağlı 25 Mayıs Mahallesi Sağlık Sokak'ta da Sinan Çevik'in oturduğu 2 katlı evin üst katında, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişindeki 2 katlı boş eve sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, 2 ev kullanılamaz hale geldi. Çifte yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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