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        Samsun'da narkotik uygulamalarında 40 kişiye adli işlem

        SAMSUN´dapolis ekiplerinin yaptığı uygulamada 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:30
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        Samsun'da narkotik uygulamalarında 40 kişiye adli işlem
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        SAMSUN´dapolis ekiplerinin yaptığı uygulamada 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda, 189 sentetik hap, 158,7 gram esrar, 27,24 gram metamfetamin, 0,05 gram sentetik kannabinoid, 2 esrarlı sigara, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 32 tabanca fişeği, 2 tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 40 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Ayrıca, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan ve uyuşturucu madde kullanmaktan müzakereleri olan 2 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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