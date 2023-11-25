Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun´da silahlı kavga; 3 yaralı, 8 gözaltı

        SAMSUN´unAtakun ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 8 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 23:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun´da silahlı kavga; 3 yaralı, 8 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN´unAtakun ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 8 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, Samsun´un Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi Çilingiroğlu Caddesi üzerinde bir oto yıkama dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 2 kişinin tabancalarla açtığı ateş sonucu kurşunların isabet ettiği 3 kişi, ayak, karın boşluğu ve kasık bölgelerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgede bulunan polis ekipleri kısa sürede kavga müdahale etti. Polis, olaya karışan 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan’dan şok iddialar
        Seçil Erzan’dan şok iddialar
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Samsun'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Samsun'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşım yapan 2 kişi yakaland...
        Samsun'da sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşım yapan 2 kişi yakaland...
        Bafra'da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı
        Bafra'da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı
        Samsun'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        19 Mayıs'ta balıkçılık sektörü denetlendi
        19 Mayıs'ta balıkçılık sektörü denetlendi
        Beşiktaş'a Samsun´da çiçekli karşılama
        Beşiktaş'a Samsun´da çiçekli karşılama