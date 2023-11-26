Cimnastikte tarihi başarı kazanan milli sporcu, olimpiyat madalyasına odaklandı

MUSTAFA ÇAVUŞ - Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 14 yaşındaki milli sporcu Tuba Bade Şahin, olimpiyat madalyası kazanmayı hedefliyor.

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda bireyselin yanı sıra senkronda da Ada Kanat ile dünya ikincisi olan milli sporcu Tuba Bade Şahin, antrenmanlarını sürdürüyor.

Milli sporcu Tuba Bade Şahin, AA muhabirine, tarihi bir başarı elde ettiği için ayrıca mutlu olduğunu dile getirdi. İngiltere'deki şampiyonaya çok iyi hazırlanarak katıldıklarını anlatan Şahin, "Madalya alacağıma inanıyordum. Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Şampiyonada bireyselde 2. oldum. Ayrıca arkadaşım Ada Kanat ile senkronda da ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldum." dedi.

Spora 4 yaşında artistik cimnastik ile başladığını daha sonra daha trampolin branşına geçtiğini anlatan milli sporcu, güzel bir derece elde ettiğini belirtti. Çocukken çok hareketli olduğu için annesinin kendisini cimnastiğe yazdırdığı belirten milli sporcu, şöyle devam etti:

"Çocukken çok hareketliymişim. Annemler de cimnastiğe yazdırmışlar. Önce Isparta'da başladım daha sonra babamın tayini nedeniyle Samsun'da devam ettim. Spora 4 yaşında başladım. Artistik ve trampolin olmak üzere 10 yıldır cimnastik yapıyorum. Türkiye şampiyonluklarım, Avrupa madalyalarım var."

Hedefinin, olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu belirten Şahin, "Hedefim 2028 olimpiyatları, onun için de çok çalışacağım. Çağdaş hocayla beraber olimpiyatlarda umarım güzel bir başarı getiririm." dedi.

- "Uzun yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını aldık"

Antrenör Çağdaş Keşkür ise verdiklerini emeklerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sporcusunun başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Keşkür, "Sporcumuz bireyselde ve senkronda Çankırılı sporcu ile dünya ikincisi oldu. Samsun olarak gururluyuz. Uzun yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Ama daha bitmedi önümüzde olimpiyat kota mücadeleleri var. Sonrasında Avrupa şampiyonaları var. Onlara hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin olimpiyat madalyası olduğunun altını çizen Keşkür, "Bir antrenörün ve sporcunun en büyük hedefi olimpiyattır. Azerbaycan ve Hollanda’da kota mücadeleleri var. İnşallah gelecek yıllarda daha çok başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

Ekip olarak birçok sporcu yetiştiklerini ifade eden antrenör Keşkür, "Çok fazla potansiyelimiz var. Daha büyük salona ve yeni aletlere ihtiyacımız var. Çocukları spora davet ediyoruz. Trampolin çok zevkli bir spor, Güzel bir ekibimiz var. Yeni başarılar için çalışacağız." dedi.