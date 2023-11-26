Metruk binada define kazısı yapan baba-oğula suçüstü
SAMSUN´unVezirköprü ilçesindeki metruk binada define aramak için kazı yapan M.O. ve oğlu Y.O. yakalandı.
SAMSUN´unVezirköprü ilçesindeki metruk binada define aramak için kazı yapan M.O. ve oğlu Y.O. yakalandı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, metruk bir binada kazı yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti. Yapılan operasyonda, M.O. ve oğlu Y.O., kazı yaparken yakalandı. Olay yerinde, 1 kürek, 1 kazma, 1 kova, 1 makara, 2 üçlü priz, 2 ampul ve 2 seyyar elektrik kablosu ele geçirildi. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin define aramak için kazı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.
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