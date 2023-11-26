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        Metruk binada define kazısı yapan baba-oğula suçüstü

        SAMSUN´unVezirköprü ilçesindeki metruk binada define aramak için kazı yapan M.O. ve oğlu Y.O. yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:20
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        Metruk binada define kazısı yapan baba-oğula suçüstü
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        SAMSUN´unVezirköprü ilçesindeki metruk binada define aramak için kazı yapan M.O. ve oğlu Y.O. yakalandı.

        Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, metruk bir binada kazı yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti. Yapılan operasyonda, M.O. ve oğlu Y.O., kazı yaparken yakalandı. Olay yerinde, 1 kürek, 1 kazma, 1 kova, 1 makara, 2 üçlü priz, 2 ampul ve 2 seyyar elektrik kablosu ele geçirildi. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin define aramak için kazı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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