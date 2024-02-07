Benito Raman Samsun'a geldi

aradeniz ekibinin, Belçika temsilcisi Anderlecht'ten 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman, Samsunspor Tesisleri'ne ayak bastı. Samsunspor'da 36 numaralı formayı giyecek olan Raman, "Samsunspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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