Salıpazarı'nın lezzetleri Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılıyor

Salıpazarı ilçesinin yöresel lezzetleri 27. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılıyor.

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın Samsun Gastronomi standında Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği de yer aldı.

Samsun'un coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı stantta, coğrafi işaretli Salıpazarı kestane balı ve coğrafi işaret başvuru hazırlıkları tamamlanan Salıpazarı kestane böreğine ilgi yoğun oldu.

Fuarın ilk gününde en çok ilgi gösterilen stantlar arasında yer alan Samsun standında katılımcılara Salıpazarı'nın da yöresel ürünleri tanıtılarak ikramlarda bulunuldu.

Salıpazarı kestane böreği misafirler tarafından tam not aldı.