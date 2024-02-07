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        İYİ Parti Atakum Belediye Başkan adayı Adem Bektaş oldu

        İYİ Parti Atakum Belediye Başkan adayının Adem Bektaş olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:51
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        İYİ Parti Atakum Belediye Başkan adayı Adem Bektaş oldu
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        İYİ Parti Atakum Belediye Başkan adayının Adem Bektaş olduğu bildirildi.

        İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Atakum için adaylarının Adem Bektaş olduğunu söyledi.

        Bektaş ise İYİ Parti ailesine katılarak Atakum'da çok büyük hizmetler yapmak için yola çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "İl başkanımız ve belediye başkanımızla Atakum'a ve Samsun'a çok büyük katkılar sunacağımıza inanıyorum. Atakum'da 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı yaptım. Atakum'u şehir haline getirdik. Şimdi İYİ Parti ailesiyle Atakum'u çok daha yaşanabilir, bir inci haline inşallah getireceğiz. Biz, Atakum'u ve Samsun'unumuzu seviyoruz. Biz şehrimize çözüm üreten politikaları birlikte yapacağız."

        Toplantıya İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmren Nilay Tüfekci ile partililer de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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