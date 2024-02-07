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        Samsunspor, Belçikalı santrfor Raman ile sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, golcü futbolcu Benito Raman ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:36
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        Samsunspor, Belçikalı santrfor Raman ile sözleşme imzaladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, golcü futbolcu Benito Raman ile sözleşme imzaladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce anlaşmaya varılan 29 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Anderlecht'ten transfer edilen Belçikalı santrfor, imza töreninde yaptığı açıklamada, Samsunspor'un büyük bir camia olduğunu öğrendiğini ve Samsun'a geldiği için mutluluk duyduğunu belirterek, taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını ifade etti.

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