Salıpazarı'nda çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alanyaykın Mahallesi'nde bir vatandaşa ait samanlığın yakınında yakılan ateşin rüzgarın etkisiyle samanlığa sıçraması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını yandaki eve sıçramadan söndürdü.
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