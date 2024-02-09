Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım ile anlaştı

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kulübümüz en son Sivasspor´da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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