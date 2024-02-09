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        Çay içmeye gittikleri evdeki cinayetten yargılanan sanık: Tetiğe basıp basmadığımı hatırlamıyorum

        SAMSUN'da, evine çay içmeye gittikleri Cenk Regaip Akman'ı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Ömür Can Özcan (30), "Tetiğe basıp basmadığımı hatırlamıyorum" derken; arkadaşı Tayfun Sezgin (37) de "Kafamı kaldırdığımda Cenk'i yerde gördüm" savunmasını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:10
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        Çay içmeye gittikleri evdeki cinayetten yargılanan sanık: Tetiğe basıp basmadığımı hatırlamıyorum
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        SAMSUN'da, evine çay içmeye gittikleri Cenk Regaip Akman'ı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan ve bugün ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Ömür Can Özcan (30), "Tetiğe basıp basmadığımı hatırlamıyorum" derken; arkadaşı Tayfun Sezgin (37) de "Kafamı kaldırdığımda Cenk'i yerde gördüm" savunmasını yaptı.

        Olay, 21 Temmuz 2023 gecesi, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ömür Can Özcan, evinde arkadaşlarıyla otururken Tayfun Sezgin'in elindeki tabancayı alıp kurcaladı. Bu sırada tetiğe dokunan Özcan'ın elindeki silahtan çıkan mermi, Cenk Regaip Akman'ın göğsüne isabet etti. Arkadaşlarının, araçlarıyla özel hastaneye götürdüğü Akman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Ömür Can Özcan, ağabeyi Y.Ö. (30) ve arkadaşları E.A. (41) ile Tayfun Sezgin'i gözaltına aldı. Ömür Can Özcan ve Tayfun Sezgin tutuklandı; E.A. ve Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklu olarak yargılanmasına başlanan Ömür Can Özcan ve Tayfun Sezgin, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Ömür Can Özcan, "Cenk beni aradı ve oturmak için evine çağırdı. Ağabeyimle beraber gittim. Bir süre sonra Tayfun ve E.A. da geldi. Konuşma esnasında E.A. yüksek sesle konuşunca Cenk onu uyardı. E.A. da sinirlenip çıktı. Bir süre sonra ağabeyim de bakkala gitti. Tayfun oturduğu koltuğun arasında silah buldu. Bakmak için Tayfun'dan tabancayı aldım. 'Boş mu?' diye sorunca, 'Boştur herhalde' dedi. Tam bu sırada silah patladı. Tetiğe basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Cenk yere düştü, 112'yi aradım, cevap gelmeyince Cenk'i hastaneye yetiştirmek için uğraştık. Keşke o silahı hiç almasaydım" dedi.

        'CENK'İ YERDE GÖRDÜM'

        Sanık Tayfun Sezgin ise savunmasında, "Olayın olduğu gün, Cenk beni çaya çağırdı. E.A. ile beraber gittik. Gittiğimizde Ömür Can ve ağabeyi Y.Ö. de oradaydı. Sohbet ettikten sonra E.A. ile Cenk arasında yüksek sesten dolayı tartışma yaşandı. Ben Cenk'i mutfağa yolladım, E.A. da kızıp gitti. Y.Ö. de E.A.'dan sonra dışarı çıkmış. Mutfağa geçtik, oturduğumuzda yanımda silah gördüm. Rahatsız olunca silahı masaya koydum. Ömür Can, merak edince şarjörü çıkarıp kendisine verdim. Bana telefon geldi, açtığım sırada patlama sesi duydum. Kafamı kaldırınca Cenk'i yerde gördüm. 10-15 saniye içerisinde gerçekleşti bu olaylar. Hastaneye götürdük. Oradaki kimsenin kimseyle problemi yoktu. Uyuşturucu madde veya başka bir şey yoktu. Cenk'i vurmadım tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

        'ÇOCUĞUMA PUSU KURDULAR'

        Cenk Regaip Akman'ın annesi Hanım Akman, "Bunların 4'ü anlaşmalı plan yaparak çocuğuma pusu kurdular. Ömür Can'ın savunması yalan. Oğlum 5'inci katta oturuyor biz ise 2'nci katta. Oğlumu götürenlerden biri E.A. diğeri de Y.Ö.'ydü. Çaya gelmediler, hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, müşteki, sanık ve tanıkları dinledikten sonra duruşmayı erteledi.

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