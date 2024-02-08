Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisine gözaltı

        SAMSUN´un Canik ilçesinde, Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi M.T. bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisine gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN´un Canik ilçesinde, Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi M.T. bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Canik İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu M.T.´nin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğunu belirledi. Şüpheli bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Başkent'te feci kaza: 4 kişi öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Otizmli öğrenciye sopayla darp iddiası!
        Otizmli öğrenciye sopayla darp iddiası!
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        Trabzon'da 6 yıl önceki uçak kazasında pilotlar birbirlerini suçladı
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        'Yasak aşk' katili cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!

        Benzer Haberler

        Kapısında 5 saat bekleyip husumetlisini, saklandığı evde tabancasını kurcal...
        Kapısında 5 saat bekleyip husumetlisini, saklandığı evde tabancasını kurcal...
        Samsun'da kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı
        Samsun'da kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı
        Samsun'da firari hükümlü FETÖ üyesi yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü FETÖ üyesi yakalandı
        Eski sevgili katili: Boğuştuğumuz sırada silah patladı
        Eski sevgili katili: Boğuştuğumuz sırada silah patladı
        Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Kavak tiridi EMİTT'te tanıtıldı
        Kavak tiridi EMİTT'te tanıtıldı