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        Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Havza Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:38
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        Havza Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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        Havza Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

        Toplu sözleşme ile belediye bünyesindeki kadrolu işçilere yüzde 75 ve şirket işçilerine ise yüzde 60 zam yapıldı.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, işçilerin sözleşmeden alacakları her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini vurgulayarak, "İşçi kardeşlerimiz yaz kış, gece gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyor. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyorum. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun da "Bir süredir süren toplu iş sözleşmemizi nihayet güzel bir şekilde sonlandırdık. Bu süreç içerisinde iyi niyetli bir yaklaşım sergileyen ve her zaman emek veren işçisinin yanında olduğunu gösteren Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e sendikam ve işçi kardeşlerim adına teşekkür ederim." diye konuştu.

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