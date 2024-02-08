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        Kapısında 5 saat bekleyip husumetlisini, saklandığı evde tabancasını kurcalarken kendini vurdu

        SAMSUN´un Atakum ilçesinde Ekrem Akpınar (42), alacak sebebiyle husumetli olduğu Mustafa B.´yi (55), 5 saat kapısında bekleyip bacaklarından vurup kaçtı. Yaralı Mustafa B., hastaneye kaldırılken, polisin saklandığı evde yakaladığı Ekrem Akpınar´ın tabancasını kurcalarken kendisini de sol bacağından vurduğu ortaya çıktı. Hafif yaralı olarak hastaneye götürülen Akpınar, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:10
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        Kapısında 5 saat bekleyip husumetlisini, saklandığı evde tabancasını kurcalarken kendini vurdu
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        SAMSUN´un Atakum ilçesinde Ekrem Akpınar (42), alacak sebebiyle husumetli olduğu Mustafa B.´yi (55), 5 saat kapısında bekleyip bacaklarından vurup kaçtı. Yaralı Mustafa B., hastaneye kaldırılken, polisin saklandığı evde yakaladığı Ekrem Akpınar´ın tabancasını kurcalarken kendisini de sol bacağından vurduğu ortaya çıktı. Hafif yaralı olarak hastaneye götürülen Akpınar, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olay, Samsun´un Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi´nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem Akpınar alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu Mustafa B.´nin evinin önünde 5 saat bekledi. Sabah saatlerinde Mustafa B., işe gitmek için evden çıkınca Akpınar´ın silahlı saldırısına uğradı. Mustafa B., sağ ve sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Mustafa B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan Akpınar´ı saklandığı evde yakaladı. Akpınar´ın evinde silahı kurcaladığı sırada kazayla kendisini sol bacağından vurup, pansuman yaptığı ortaya çıktı. Hafif yaralı olarak getirildiği hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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