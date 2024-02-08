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        Samsun'da 190 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 186 sikke ile 4 obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:41 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:51
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        Samsun'da 190 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 186 sikke ile 4 obje ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaçam ve Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

        Ekipler, şüphelilerin evlerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda çeşitli dönemlere ait 186 sikke ile 4 obje ele geçirdi.

        Şüpheliler Z.G. ve T.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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