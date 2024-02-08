Samsun'da 190 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı
Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 186 sikke ile 4 obje ele geçirildi.
Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 186 sikke ile 4 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaçam ve Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Ekipler, şüphelilerin evlerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda çeşitli dönemlere ait 186 sikke ile 4 obje ele geçirdi.
Şüpheliler Z.G. ve T.Ç. gözaltına alındı.
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