Samsun'da firari hükümlü FETÖ üyesi yakalandı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen doktor E.K'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince çalışma yürütüldü.

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