Kavak tiridi EMİTT'te tanıtıldı

Kavak Yerel Eylem Grubu adına konuşan Ebru Akman, Kavak'ın yöresel ürünlerini ve turistik alanlarını fuarda tanıttıklarını belirterek, "İlçemizin tamamen doğal ürün ve doğa turizm alanlarına olan ilgi büyük. Tarihi, doğa turizm alanlarımızın tanıtılmasıyla ilçemize yerli ve yabancı turistlerin gelmesini hedefliyoruz." dedi.

Fuarda ayrıca acuk ekşisi, şeker pancarı pekmezi, dal turşusu, kocabaş turşusu ve kuşburnu marmelatı katılımcılara tanıtıldı.

Fuarda Kavak'ın tanıtılması için Kavak Yerel Eylem Grubu ilçenin özgün lezzetlerinden kaz tiridini ziyaretçilere ikram etti

Kavak Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Yerel Eylem Grubu da stantta yer aldı.

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