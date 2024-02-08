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        Kavak tiridi EMİTT'te tanıtıldı

        Kavak Yerel Eylem Grubu, İstanbul'da düzenlenen 2024 EMİTT Fuarı'nda Kavak tiridini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:19
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        Kavak tiridi EMİTT'te tanıtıldı
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        Kavak Yerel Eylem Grubu, İstanbul'da düzenlenen 2024 EMİTT Fuarı'nda Kavak tiridini tanıttı.

        İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda Samsun Valiliği stant açtı.

        Kavak Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Yerel Eylem Grubu da stantta yer aldı.

        Fuarda Kavak'ın tanıtılması için Kavak Yerel Eylem Grubu ilçenin özgün lezzetlerinden kaz tiridini ziyaretçilere ikram etti

        Fuarda ayrıca acuk ekşisi, şeker pancarı pekmezi, dal turşusu, kocabaş turşusu ve kuşburnu marmelatı katılımcılara tanıtıldı.

        Kavak Yerel Eylem Grubu adına konuşan Ebru Akman, Kavak'ın yöresel ürünlerini ve turistik alanlarını fuarda tanıttıklarını belirterek, "İlçemizin tamamen doğal ürün ve doğa turizm alanlarına olan ilgi büyük. Tarihi, doğa turizm alanlarımızın tanıtılmasıyla ilçemize yerli ve yabancı turistlerin gelmesini hedefliyoruz." dedi.

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