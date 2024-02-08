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        Eski sevgili katili: Boğuştuğumuz sırada silah patladı

        SAMSUN'da, bir süre ilişki yaşadığı Muradiye Terzi'yi (31) sevgili oldukları dönemde verdiği paraları geri isteyip alamadığı iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren Murat Demir (43), tutuklandı. Demir ifadesinde, "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada patladı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:00
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        Eski sevgili katili: Boğuştuğumuz sırada silah patladı
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        SAMSUN'da, bir süre ilişki yaşadığı Muradiye Terzi'yi (31) sevgili oldukları dönemde verdiği paraları geri isteyip alamadığı iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren Murat Demir (43), tutuklandı. Demir ifadesinde, "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada patladı" dedi.

        Olay, 2 gün önce öğle saatlerinde, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi. Apartman görevlisi, T.Y. ile evli ve 2 çocuk annesi Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin bir süre ilişki yaşadığı ve daha önce sitede kapıcılık yapan Murat Demir olduğunu belirledi. Demir, dün emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde, "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada silah patladı" dedi.

        Murat Demir, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Murat Demir'in, Muradiye Terzi'ye sevgili oldukları dönemde ara ara para verdiğini söylediği, son dönemde aralarının bozulması üzerine paraları geri istediği ve tartışmanın da bu yüzden çıktığını öne sürdüğü öğrenildi. Bu arada, T.Y. ile evlenen Muradiye Terzi'nin 2'nci evliliği olduğu, 16 yaşındaki ilk evliliğinden 2 çocuk dünyaya getirdiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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